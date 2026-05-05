賽力斯(09927)4月銷量按年微跌0.78%，首四月升19%

賽力斯(09927)(滬:601127)公布，於2026年4月總銷量35461輛，按年微跌0.78%；合計產量為37167輛，按年跌4.18%。
累計今年首4個月，總銷量為約12.4萬輛，按年增長19%；總產量約12.4萬輛，按年增長15.4%。
《經濟通通訊社5日專訊》
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05/05/2026 18:18
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累計今年首4個月，總銷量為約12.4萬輛，按年增長19%；總產量約12.4萬輛，按年增長15.4%。
《經濟通通訊社5日專訊》
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