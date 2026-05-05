《中國要聞》廣交會期間白雲機場超54萬人次外國人出入境，創新高

五一假期最後一天，恰逢第139屆廣交會閉幕。據《央視新聞》從白雲邊檢站了解到，本屆廣交會以來，截至5月5日0時，白雲機場口岸共保障出入境人員超114萬人次，同比增長14.5%。外籍商貿客商成為口岸客流增長核心主力，口岸出入境外國人超54萬人次，同比增長20.8%，刷新廣交會同期口岸客流歷史紀錄。

《經濟通通訊社5日專訊》