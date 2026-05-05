《行業數據》中物聯：4月中國大宗商品價格指數升至132.1點

中國物流與採購聯合會今日公布，4月份中國大宗商品價格指數為132.1點，環比上漲1.7%，同比上漲20.2%。受國內部分行業供需改善和外部輸入性因素影響，4月份指數繼續上揚，但漲幅較上月有所收窄，表明大宗商品市場運行總體保持穩定，延續向好發展態勢。



重點監測的50種大宗商品中，4月價格環比上漲的大宗商品有38種。其中，對二甲苯、甲醇和聚丙烯漲幅居前，較上月環比分別上漲22.4%、14.5%和11.8%。



分行業看，受原材料供應緊張和生產成本上升等輸入性因素影響，化工價格指數繼續走高。得益於能源保供穩價政策的有效實施，能源價格指數略有回落，但仍處年內較高水平。



專家表示，面對外部衝擊，國內大宗商品市場展現出了強大的抗風險能力和韌性，這主要是得益於中國完整產業體系、超大規模市場和宏觀調控機制的有效運轉。但能源化工領域的進口不確定性仍然較高，產業企業應積極拓寬原料來源渠道、增強市場風險抵御能力，構建上下游利益共享、風險共擔的合作機制，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

《經濟通通訊社5日專訊》