【大國博弈】美方威脅收緊對華簽證，斥中方拖慢非法居留國民遣返進程

據《路透》報道，一位特朗普政府高階官員透露，中國正在拖慢美國遣返非法居留的中國公民的行動。該名官員警告稱，如果北京方面不改變做法，華盛頓已準備好加強對中國的旅行限制。



該名官員表示，中國在2025年初通過包機和商業航班接收了約3000名被驅逐者後，於過去六個月裏縮減了合作力度。該官員指責，中國「拒絕與美國全面合作以接回其公民」，而此舉違反了中國的國際義務及其對本國人民的責任。



該官員又稱，如果中國不加強遣返合作，「將危及守法中國公民未來的出行」，美國將考慮提高簽證申請的現金擔保金，並拒絕更多簽證申請，同時在邊境阻止更多人員入境。



報道指，中國駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。



美國對華發出這一新威脅的時點，距離特朗普總統計劃於5月14日至15日訪問北京僅剩數日。預計在與中國國家主席習近平的會晤中，特朗普將提出包括遣返在內等議題。



此次訪問對特朗普至關重要，他希望從北京方面爭取到貿易讓步，以便在11月中期選舉前向選民展示成果。民調顯示，此次選舉可能導致特朗普所屬的共和黨遭遇挫敗。

《經濟通通訊社5日專訊》