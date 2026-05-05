【中東局勢】伊朗外長阿拉格齊前往北京與王毅會談，討論雙邊關係和地區局勢

據伊朗國營媒體Press TV報道，伊朗外長阿拉格齊當地時間周二前往北京，與中國外長王毅就雙邊關係和地區局勢舉行高級別會談。
這次訪問是德黑蘭與重要夥伴進行更廣泛外交接觸的一部分。伊朗外交部發表簡短聲明稱，阿拉格齊此行的議程包括討論雙邊合作以及地區和國際問題。
《經濟通通訊社5日專訊》
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05/05/2026 17:54
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這次訪問是德黑蘭與重要夥伴進行更廣泛外交接觸的一部分。伊朗外交部發表簡短聲明稱，阿拉格齊此行的議程包括討論雙邊合作以及地區和國際問題。
《經濟通通訊社5日專訊》
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