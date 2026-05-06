《駐京專電》商務部：五一跨省遊客同比增7.6%，以舊換新帶動銷售額6293億元

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▷ 消費品以舊換新帶動銷售額6292.7億元，涉及汽車家電數碼產品
▷ 全國78個步行街客流量及營業額同比各增5.0%與5.3%
據商務部消息，「五一」假期，多地實施春假連休政策，消費者出遊需求集中釋放，服務消費需求旺盛，商品消費總體平穩，生活必需品貨足價穩。
服務消費方面，據商務部商務大數據，重點平台全國跨省遊客數量規模同比增長7.6%，其中800公里以上遊客同比增長20%，帶動相應酒店住宿消費同比增長18%。租車訂單量同比增長21%，其中跨城訂單同比增長67.6%。演出消費同比增長17.6%，「五一檔」電影票房超7億元(人民幣．下同)。
*今年消費品以舊換新帶動銷售額6292.7億*
商品消費方面，商務大數據顯示，截至5月4日，2026年消費品以舊換新惠及8620.4萬人次，帶動銷售額6292.7億元。其中，汽車以舊換新213.2萬輛，帶動新車銷售額3423.9億元；家電以舊換新3473.5萬台，帶動銷售額1415.4億元；數碼和智能產品購新4933.7萬件，帶動銷售額1453.4億元。
商務大數據還顯示，步行街等核心商圈人氣十足，5月1日至4日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長5.0%、5.3%。
節日期間，全國200家大型農副產品批發市場庫存充足，糧油、豬肉、牛肉價格與節前（4月30日）基本持平，雞肉、水果、蔬菜價格同比分別下降0.4%、0.3%和0.2%，雞蛋、羊肉價格同比分別上漲0.5%和0.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》
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