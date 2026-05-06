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AH股新聞

06/05/2026 08:37

《駐京專電》商務部：五一跨省遊客同比增7.6%，以舊換新帶動銷售額6293億元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 五一跨省遊客量同比增7.6%，800公里以上遊客增20%
▷ 消費品以舊換新帶動銷售額6292.7億元，涉及汽車家電數碼產品
▷ 全國78個步行街客流量及營業額同比各增5.0%與5.3%

　　據商務部消息，「五一」假期，多地實施春假連休政策，消費者出遊需求集中釋放，服務消費需求旺盛，商品消費總體平穩，生活必需品貨足價穩。

　　服務消費方面，據商務部商務大數據，重點平台全國跨省遊客數量規模同比增長7.6%，其中800公里以上遊客同比增長20%，帶動相應酒店住宿消費同比增長18%。租車訂單量同比增長21%，其中跨城訂單同比增長67.6%。演出消費同比增長17.6%，「五一檔」電影票房超7億元(人民幣．下同)。

*今年消費品以舊換新帶動銷售額6292.7億*

　　商品消費方面，商務大數據顯示，截至5月4日，2026年消費品以舊換新惠及8620.4萬人次，帶動銷售額6292.7億元。其中，汽車以舊換新213.2萬輛，帶動新車銷售額3423.9億元；家電以舊換新3473.5萬台，帶動銷售額1415.4億元；數碼和智能產品購新4933.7萬件，帶動銷售額1453.4億元。

　　商務大數據還顯示，步行街等核心商圈人氣十足，5月1日至4日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長5.0%、5.3%。

　　節日期間，全國200家大型農副產品批發市場庫存充足，糧油、豬肉、牛肉價格與節前（4月30日）基本持平，雞肉、水果、蔬菜價格同比分別下降0.4%、0.3%和0.2%，雞蛋、羊肉價格同比分別上漲0.5%和0.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

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