《中國要聞》五一假期海南離島免稅購物金額5.54億元，同比增10%

據海口海關統計，今年「五一」假期期間（2026年5月1日至5月5日），海口海關共監管離島免稅購物金額5.54億元人民幣，同比增長10.4%；購物人數8.46萬人次，同比增長7.4%；購物件數44.17萬件，同比升3.8%。
據悉，面對假期增長的客流與購物需求，海口海關全面應用「集中+自動」審單、遠程視頻查驗等便利化模式，確保免稅品入出庫高效順暢，熱門商品得以實現快速補貨上架。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/05/2026 13:46
據海口海關統計，今年「五一」假期期間（2026年5月1日至5月5日），海口海關共監管離島免稅購物金額5.54億元人民幣，同比增長10.4%；購物人數8.46萬人次，同比增長7.4%；購物件數44.17萬件，同比升3.8%。
據悉，面對假期增長的客流與購物需求，海口海關全面應用「集中+自動」審單、遠程視頻查驗等便利化模式，確保免稅品入出庫高效順暢，熱門商品得以實現快速補貨上架。
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