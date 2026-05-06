《中國要聞》五一假期海南離島免稅購物金額5.54億元，同比增10%

據海口海關統計，今年「五一」假期期間（2026年5月1日至5月5日），海口海關共監管離島免稅購物金額5.54億元人民幣，同比增長10.4%；購物人數8.46萬人次，同比增長7.4%；購物件數44.17萬件，同比升3.8%。



據悉，面對假期增長的客流與購物需求，海口海關全面應用「集中+自動」審單、遠程視頻查驗等便利化模式，確保免稅品入出庫高效順暢，熱門商品得以實現快速補貨上架。

《經濟通通訊社6日專訊》