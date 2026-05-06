  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2026 13:46

《中國要聞》五一假期海南離島免稅購物金額5.54億元，同比增10%

　　據海口海關統計，今年「五一」假期期間（2026年5月1日至5月5日），海口海關共監管離島免稅購物金額5.54億元人民幣，同比增長10.4%；購物人數8.46萬人次，同比增長7.4%；購物件數44.17萬件，同比升3.8%。

　　據悉，面對假期增長的客流與購物需求，海口海關全面應用「集中+自動」審單、遠程視頻查驗等便利化模式，確保免稅品入出庫高效順暢，熱門商品得以實現快速補貨上架。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰...

06/05/2026 09:21

中東戰火

油價暴漲，恐重塑民航格局

05/05/2026 17:17

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區