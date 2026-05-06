《神州金融》人行：五一假期銀聯網聯共處理交易金額7.85萬億元，同比增超2%

據中國人民銀行消息，支付業務數據顯示，2026年「五一」假期（2026年5月1日至5月5日），銀聯、網聯共處理支付交易289.37億筆，金額7.85萬億元人民幣，較去年「五一」假期（2025年5月1日至5月5日）分別增長23.45%和2.74%。



其中，銀聯、網聯處理境外來華人員支付交易筆數、金額較去年同期分別增長45.15%和36.96%。



《經濟通通訊社6日專訊》