《神州金融》人行：五一假期銀聯網聯共處理交易金額7.85萬億元，同比增超2%

據中國人民銀行消息，支付業務數據顯示，2026年「五一」假期（2026年5月1日至5月5日），銀聯、網聯共處理支付交易289.37億筆，金額7.85萬億元人民幣，較去年「五一」假期（2025年5月1日至5月5日）分別增長23.45%和2.74%。
其中，銀聯、網聯處理境外來華人員支付交易筆數、金額較去年同期分別增長45.15%和36.96%。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/05/2026 17:25
據中國人民銀行消息，支付業務數據顯示，2026年「五一」假期（2026年5月1日至5月5日），銀聯、網聯共處理支付交易289.37億筆，金額7.85萬億元人民幣，較去年「五一」假期（2025年5月1日至5月5日）分別增長23.45%和2.74%。
其中，銀聯、網聯處理境外來華人員支付交易筆數、金額較去年同期分別增長45.15%和36.96%。
《經濟通通訊社6日專訊》
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