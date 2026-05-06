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AH股新聞

06/05/2026 08:35

【提振內房】新政激活人氣，「五一」樓市接續回暖

　　據《證券時報》報道，「五一」假期之前，樓市政策暖風頻吹，多地積極落實近期中共中央政治局會議提出的「努力穩定房地產市場」要求，以更快的響應速度集中打出政策「組合拳」。五一假期，記者實探北京、上海、深圳、杭州、成都等城市部分在售樓盤和二手房小區發現，樓市正延續回暖行情。

　　小長假期間，北京樓市熱度不減。合碩機構首席分析師郭毅表示，新房項目普遍出現客戶量激增；二手房方面，5月1日至4日成交套數同比大增72%，市場表現強勁。整體來看，新房與二手房均延續了「小陽春」以來的復甦態勢，假期市場呈現積極回暖格局。在上海，相關二手房門店中介反饋，自2月樓市新政發布以來，成交量明顯上升，板塊內成交價更趨穩定，其中一些低總價的房源還呈現不同程度的反彈。

　　深圳鏈家湖貝華潤旗艦店商圈經理張衛表示，許多購房者行動迅速，樓市新政發布後的咨詢和帶看量明顯上升。在緊鄰深圳的惠州市，抽樣監測數據顯示，5月1日至4日全市新建商品住房項目日均來訪量1539批，較去年同期增長38.2%；住宅日均認購150.5套，較去年同期增長15.9%，政策有效帶動了樓市活力釋放。

　　有分析人士認為，今年5月和6月這兩個月的窗口期，將是觀察樓市新政實際成色的關鍵階段。成交量能否顯著回升、價格能否企穩，都等待市場給出最直接的答案。
《經濟通通訊社6日專訊》

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