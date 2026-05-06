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06/05/2026 09:15

《中國要聞》五一全社會跨區域人員流動量預計超15億人次

　　交通運輸部消息，今年「五一」假期（5月1日至5日），全社會跨區域人員流動量預計達15.25億人次，日均超3億人次，比去年同期日均增長4%。

　　分方式來看，鐵路客運量預計10660.6萬人次，日均2132.1萬人次。水路客運量預計856.1萬人次，日均171.2萬人次。民航客運量預計1055.6萬人次，日均211.1萬人次。公路人員流動量預計約14億人次。
《經濟通通訊社6日專訊》

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