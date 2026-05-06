  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2026 14:09

《中國要聞》廣電總局治理電視劇侵權傳播，有劇集片頭已加「保護正版人人有責」提示語

　　據《央視新聞》報道，國家廣播電視總局近日召開集中治理電視劇侵權傳播動員會。會議指出，電視劇（網絡劇）侵權傳播嚴重損害製片方、播出方合法權益，破壞廣電視聽行業健康可持續發展，廣電總局會同國家版權局等相關監管部門，壓實網絡平台主體責任，重點治理非法網站和瀏覽器、搜索引擎、網盤的電視劇侵權傳播問題。

　　會議強調，要加強廣電視聽媒體宣傳，在全社會普及版權知識，提升版權保護意識。未來，在片頭加註版權保護重要提示語，將成為各大長視頻平台和電視台新上劇集的「標準動作」。

　　據《中新網》報道，在昨日(5日)播出的電視劇《喀什戀歌》片頭，緊隨「電視劇發行許可證」畫面之後，新增了一幀獨立畫面，僅顯示八個大字「保護正版　人人有責」。

　　中製協已於4月30日下發通知，號召會員單位在新上劇集片頭統一加註提示，並配發標準化模板，確保視覺呈現規範、醒目。根據5月1日的監測數據，百度搜索、百度網盤、360、UC、夸克、QQ瀏覽器、悟空瀏覽器、抖音、快手、B站等處理清理侵權盜版投訴鏈接數萬條。
 
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票

上一篇新聞︰06/05/2026 14:13  《Ａ股焦點》現貨金升破4660美元，A股黃金概念走高

下一篇新聞︰06/05/2026 14:04  《駐京專電》國鐵集團：五一假期全國鐵路累計發送旅客約1.58億人次

其他
More

06/05/2026 14:19  【ＡＩ】中國常駐聯合國代表傅聰：防止AI成為少數富國的「遊戲」

06/05/2026 14:17  《中國要聞》國家數據領域國際合作上海綜合試點啟動

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰...

06/05/2026 09:21

中東戰火

油價暴漲，恐重塑民航格局

05/05/2026 17:17

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區