《中國要聞》廣電總局治理電視劇侵權傳播，有劇集片頭已加「保護正版人人有責」提示語

據《央視新聞》報道，國家廣播電視總局近日召開集中治理電視劇侵權傳播動員會。會議指出，電視劇（網絡劇）侵權傳播嚴重損害製片方、播出方合法權益，破壞廣電視聽行業健康可持續發展，廣電總局會同國家版權局等相關監管部門，壓實網絡平台主體責任，重點治理非法網站和瀏覽器、搜索引擎、網盤的電視劇侵權傳播問題。



會議強調，要加強廣電視聽媒體宣傳，在全社會普及版權知識，提升版權保護意識。未來，在片頭加註版權保護重要提示語，將成為各大長視頻平台和電視台新上劇集的「標準動作」。



據《中新網》報道，在昨日(5日)播出的電視劇《喀什戀歌》片頭，緊隨「電視劇發行許可證」畫面之後，新增了一幀獨立畫面，僅顯示八個大字「保護正版 人人有責」。



中製協已於4月30日下發通知，號召會員單位在新上劇集片頭統一加註提示，並配發標準化模板，確保視覺呈現規範、醒目。根據5月1日的監測數據，百度搜索、百度網盤、360、UC、夸克、QQ瀏覽器、悟空瀏覽器、抖音、快手、B站等處理清理侵權盜版投訴鏈接數萬條。



《經濟通通訊社6日專訊》