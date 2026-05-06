《行業數據》滴滴：五一異地打車訂單較平日漲33%，內地客在港打車漲超五成

滴滴出行今日發布數據顯示，今年「五一」假期異地打車訂單較平日上漲33%，其中內地遊客在香港的打車訂單量較平日上漲超過50%。出境遊熱度高漲，首爾、濟州、釜山、新加坡、曼谷等成為國人境外打車熱門出行城市。



異地打車的用戶距離常駐城市平均612公里。「離家」2000-3000公里外的異地訂單同比上漲21%；3000公里外的異地訂單同比漲34%。



與此同時，入境用戶的打車訂單量同比增長67%。來自俄羅斯、韓國、美國、新加坡、馬來西亞的外國遊客打車最多。從目的看，最受歡迎的打車景點包括慕田峪長城、外灘、廣州塔等。



*演唱會、賽事周邊單量猛漲*



熱門景區依舊火爆，博物館類目的地打車訂單比平日上漲70%，石窟寺類特色景點同比上漲62%。演唱會周邊單量比平日上漲88%，周華健、五月天、草莓音樂節等演唱會打車量位居前列。賽事周邊單量比平日平均上漲185%，「五一」期間的贛超、楚超球場周邊打車訂單，比平日上漲超200%，寧超、魯超、蘇超球場也都超100%。



租車、充電、加油等需求同步走高。「五一」期間，滴滴租車訂單量較去年增長51%，異地訂單佔65%，平均租期從去年的3天增長至6天，7天以上的訂單達去年2倍。滴滴加油需求較平日上漲46%，充電需求較去年上漲40%。

《經濟通通訊社6日專訊》