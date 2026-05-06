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06/05/2026 11:55

《Ａ股焦點》華夏幸福跌停，去年蝕228億淨資產轉負，被實施退市風險警示

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 華夏幸福被實施退市風險警示，股票簡稱變更為「ST華幸」
▷ 2025年歸母淨利潤-228.59億元，淨資產-177.43億元
▷ 2026年首季營收8.53億元，歸母淨利潤-17.01億元

　　華夏幸福(滬:600340)今日開市即跌停，報1.22元（人民幣．下同）。

　　昔日的「環京地產一哥」華夏幸福股票今日起「披星戴帽」。公司因近三年業績連續虧損且去年末歸母淨資產為負值，觸及《上海證券交易所股票上市規則》財務類退市的相關規定，其股票被實施退市風險警示，簡稱變更為「*ST華幸」，股票價格單日漲跌幅限制為5%。

　　華夏幸福2025年實現營業收入86.03億元，同比下降63.80%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-228.59億元，歸屬於上市公司股東的淨資產轉負，為-177.43億元。

*首季營收同比跌27.5%，虧損減少約10億元*

　　2026年一季度，華夏幸福營業收入8.53億元，同比下滑27.5%，歸屬於母公司淨利潤為-17.01億元，較上年同期的-27.01億元減虧約10億元；經營活動現金流量淨額為-7.78億元，較上年同期-26.87億元有所改善。

　　華夏幸福2020年開始陷入流動性危機，翌年1月出現公開市場債券違約。2021年9月底，華夏幸福為清償2192億元金融債務而制定了重組計劃，是最早推出債務重組方案的房企，但過程並不順利。不過，公司「保交樓」進度良好，截至2026年4月一季度報告披露日，已完成全部住宅項目的交付工作，目前僅剩4個公寓項目，涉及5161套、約29萬平方米待交付。

　　為撤銷風險警示，華夏幸福表示將全力推進公寓項目收尾，聚焦「產業+園區」轉型，推進預重整及重整工作，目前已有部分意向投資人提交材料。
《經濟通通訊社6日專訊》

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