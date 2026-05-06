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06/05/2026 14:17

《中國要聞》國家數據領域國際合作上海綜合試點啟動

　　據《央視新聞》報道，2026全球數字合作交流會暨全球數據周今日在上海開幕，在國家數據局指導下，上海作為數據領域國際合作首批試點，正式啟動國家數據領域國際合作上海綜合試點工作。國家數據局國際數據治理合作司牽頭人宋憲榮表示，上海作為首批試點，將以數字經濟國間務實合作為基礎，深化在跨境設施、制度創新、規則對接、場景開放等方面的探索。

　　本次試點聚焦6大板塊、17項具體任務，面向2030年，上海著力構建設施領先、規則互認、載體賦能、場景融合的國際數據合作新體系，打造「高標準跨境數據新基座、高質量規則互認新體系、高能級國際合作新載體、高協同出海服務新生態」的工作格局，為參與全球數字治理、推動數據跨境便捷流動探索創新。

　　在基礎設施方面，布局內外融通、安全開放的數據跨境流動服務設施，推進國際網絡、跨境存算、「總對總」數據跨境服務設施建設，築牢數據跨境流通底座。

　　在規則互認方面，近日已發布國家服務業擴大開放綜合試點地區（上海）數據出境負面清單，覆蓋範圍從自貿區擴展至全市。未來還將持續推動與香港、新加坡等更多城市間的數字規則對話與項目合作。

　　在載體建設方面，上海將推動臨港、浦東、虹橋等區域打造高水平國際數據合作示範區，並在金融科技、數字技術、數字內容、數據合規等領域培育數字出海服務集群。
《經濟通通訊社6日專訊》

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