《駐京專電》農業部：加強對新型農業經營主體金融支持，拓寬抵質押物範圍

農業農村部近日印發《新型農業經營主體提質增效帶動小農戶增收行動方案》，加強對新型農業經營主體的金融支持，拓寬新型農業經營主體抵質押物範圍，引導家庭農場和農民合作社根據需要開展農業設施、畜禽活體等抵押融資。發揮全國農業信貸擔保體系作用，為新型農業經營主體提供便捷高效優質的擔保服務。



方案提出，強化要素投入保障。利用現有中央財政資金支持家庭農場和農民合作社等新型農業經營主體改善生產設施條件。鼓勵有條件的地方支持新型農業經營主體參與高標準農田建設和運營管護。



此外，方案還明確，多渠道促進新型農業經營主體帶動小農戶增收。引導家庭農場和農民合作社通過土地經營權作價出資、吸納就業、訂單收購、收益分紅等方式與小農戶建立穩定的利益聯結關係，帶動農民增收致富。指導農民合作社健全完善盈余分配制度，綜合考慮與成員的交易量（額）、成員出資等因素，依法按章程規定向成員返還（分配）盈餘。



支持農業社會化服務主體因地制宜發展單環節、多環節托管等服務模式，大力推廣「服務主體+農村集體經濟組織+農戶」、「服務主體+新型農業經營主體+農戶」等組織形式，將先進適用的品種、技術、裝備等引入小農戶。持續開展「農墾社會化服務+地方」行動。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》