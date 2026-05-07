《打擊貪腐》交通銀行原副行長侯維棟被開除黨籍，涉大搞權錢交易等

中央紀委國家監委通報，對交通銀行股份有限公司原黨委委員、副行長侯維棟嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予侯維棟開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



*將金融科技資源配置權力異化為謀取個人私利工具*



經查，侯維棟喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請和旅遊活動安排；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用、職務晉升等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金、消費卡，借用管理和服務對象大額錢款，將應當由本人支付的費用由他人支付；毫無紀法底線，將金融科技資源配置權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、貸款融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。



侯維棟曾於2010年12月起任交通銀行副行長、首席信息官；2014年至2018年兼任交銀康聯人壽保險有限公司董事長；2015年10月起任交通銀行執行董事；2020年4月，侯維棟因年齡原因，辭去交通銀行執行董事、副行長。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》