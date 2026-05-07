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07/05/2026 14:10

《駐京專電》國資委：以更大力度動央企加強基礎研究

　　國資委黨委6日召開擴大會議，會議強調，要凝聚各方合力，以更大力度更實舉措推動中央企業加強基礎研究，強化與有關部門協同，推動出資人政策落實，進一步深化國資國企改革，鼓勵企業敢闖敢試，更大力度激發科研人員從事基礎研究的內生動力，實現高水平科技自立自強。

　　會議稱，要堅持問題導向，準確把握中央企業基礎研究的方向定位和發力重點，立足國家所需，體系化、有組織地加強基礎研究，深入引導中央企業把著力點放在應用基礎研究上，發揮產業牽引、需求帶動優勢，促進「科學-技術-工程-產業」的全鏈條貫通；加強統籌謀劃，以原創技術策源地為抓手，在解決源頭底層科學問題、布局戰略前沿技術、強化共性技術供給上持續發力；切實抓好中央企業基礎研究高水平人才培養、高強度研發投入、高能級平台建設，帶動中央企業基礎研究能力整體提升。

　　統計數據顯示，2025年，中央企業基礎研究投入首次超過1000億元人民幣，達到1024億元人民幣，佔比9.4%，高出全國平均水平2.4個百分點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》

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