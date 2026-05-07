《Ａ股焦點》國晟科技挫逾7%，網紅股東據報首季減持套現五千萬

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被投資者稱為「光伏妖股」的國晟科技(滬:603778)今日午後跳水，一度觸及跌停板，報25.12元，目前跌幅收窄，跌7.31%，報25.87元（人民幣．下同）。



消息面上，有媒體發文稱，過去幾個月，憑借多重熱點加持，國晟科技成為A股市場備受追捧的「跨年十倍大牛股」。然而，隨著2026年一季報披露，一場由網紅股東引導、粉絲跟風接力、關聯席位攜手進退的資本大戲浮出水面：網紅投資人劉鑫（網名：鑫多多）在一季度悄然減持套現約5000萬元，打破了其年初在社交媒體上「半年內不賣出」的豪言壯語，而與其緊密關聯的「煙台軍團」也同步選擇減倉。



據《上海證券報》報道，數據顯示，劉鑫一季度減持公司股票264.75萬股，以一季度成交均價19.26元計算，套現金額約5000萬元；減持後，劉鑫仍持有2566.66萬股公司股票，佔總股本的3.89%，仍為第三大股東。



梳理國晟科技的股東名單可以發現，劉鑫並非「孤軍奮戰」。與其同處煙台地區的「煙台軍團」，也在一季度同步減倉。根據公司一季報，自然人股東宋子豪、邱達爾、葛萍分別減持114.23萬股、78.03萬股、8.98萬股；兩家煙台本地企業--煙台市春達工貿、煙台鳳中園餐飲更是直接從前十大流通股股東名單中「消失」。



報道指，這不免讓市場質疑，這是否構成一致行動人行為？有業內人士表示，若被認定為一致行動人，劉鑫合併持股早已突破5%舉牌線，未依法披露即減持，涉嫌信息披露違規，減持行為也將受限。

《經濟通通訊社7日專訊》