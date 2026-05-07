《中國房產》上海五一假期新房、二手房成交量同比均兩位數上漲

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據《澎湃新聞》報道，五一假期走訪上海多個新房售樓處看到，二手房快速成交帶動置換鏈條持續打通，新房市場暖意十足，不少項目晚上10點依舊持續開單。



從機構的監測數據來看，上海樓市五一假期實現新房、二手房成交同比雙漲。上海中原地產統計顯示，五一假期(5.1-5.5)上海新建商品住宅成交約3.39萬平方米，同比去年假期上漲14.14%。區域方面，浦東依舊穩居全市成交首位，假期成交量8669平方米，領跑全城。二手房市場同樣穩步升溫，假期全市二手房成交1390套，同比上漲15.93%。



此外，上海鏈家數據顯示，五一假期期間，上海二手房成交量同比增長16%，鏈家App上客戶諮詢量同比增長4%。成交量增速明顯高於諮詢量，反映出諮詢客戶的入市意願較2025年同期更為積極，市場信心有所修復。



報道引述上海閔行區浦江鎮的象嶼．天宸雅頌項目負責人指，今年五一假期累計接待來訪客戶337組，成交認購32套，認購總金額突破2.1億元人民幣，單日最高到訪量達85組。作為去年「825新政」後上海外環外首個觸發積分的新盤，該項目客群以新上海人為主。



豪宅項目方面，位於浦東後灘的澐啟濱江項目即將加推建面約149-155平方米房源。項目銷售人員介紹，本次共計推出139套，預計於5月中旬啟動認籌。五一假期，該項目149平方米房源示範單位正式對外開放，累計接待到訪客戶超500組。該項目自2025年11月入市以來，在短短5個月內完成6次開盤，累計銷售額突破160億元人民幣。



*分析：料上海樓市5月保持良好銷售節奏*



上海中原地產市場分析師盧文曦表示，上海樓市「金三銀四」行情兌現，市場情緒持續上行。其指出，存量房市場不斷向好的成交給了市場底氣和信心，新房市場雖然整體的成交活躍度沒有超過存量市場，但置換鏈條依舊在。同時，節前不少一、二線城市出台穩樓市舉措將共同助推樓市回暖，預計5月，上海樓市將繼續保持良好的銷售節奏。











《經濟通通訊社7日專訊》