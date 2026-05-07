  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

07/05/2026 15:09

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌1.3%，深證B收升0.2%

　　上證B股指數收跌1.3%，報282.26點。深證B股指數收升0.2%，報1179.94點。
《經濟通通訊社7日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰07/05/2026 15:20  【反內捲】中國信託業協會倡抵制「內捲式」競爭，防止風險管控弱化

其他
More

07/05/2026 16:11  《中國要聞》昔日「雪糕界愛馬仕」鍾薛高508件無形資產被拍賣，2110萬元成交

07/05/2026 15:59  【ＡＩ】美團新推AI社區「覓游」並開啟公測，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」

07/05/2026 15:34  【ＡＩ】濫用AI生成鄭麗文數字人直播帶貨，山西一網民被行拘

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國交往失倫常，習特會後定江山

07/05/2026 15:03

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第69日，北京強調全面止戰，德黑蘭料4...

07/05/2026 09:09

中東戰火

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區