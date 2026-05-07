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AH股新聞

07/05/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.25%，CPO、PCB概念股走高

　　A股市場節後連續兩日走揚，創業板指走勢較強，半日收升0.98%，滬綜指升0.25%，報4170.75點，深成指收升0.71%。滬深兩市上午成交19824億元（人民幣．下同），較上個交易日減少976億元或4.7%，兩市超3100隻個股上漲。盤面上，光通訊方向走強，CPO概念收高3.9%，炬光科技(滬:688167)升20%漲停，特發信息(深:000070)升10%封板。PCB板塊指數亦漲逾3%，聚杰微纖(深:300819)升停。

　　美國總統特朗普周三（6日）晚間預測，伊朗戰爭將很快結束，他正尋求達成一項協議，以打破霍爾木茲海峽及伊朗核計劃問題上的僵局。此外，關於下周訪華行程，美國貿易代表格里爾指特朗普與習近平會面時，將討論中國持續採購伊朗能源等議題。稍早前有美媒報道稱，中美兩國正在考慮啟動關於人工智能的正式磋商。

　　另外，商業航天概念走強，煉石航空(深:000697)及大族激光(深:002008)多股漲停。工信部日前批覆北京國電高科科技開展衛星物聯網業務商用試驗，試驗期為兩年。國電高科可依法試點經營衛星物聯網業務，依託「天啟星座」為用戶提供物聯網連接服務。工信部指組織開展衛星物聯網業務商用試驗有利於推動衛星物聯網形成規模效應，有助於激發民營經濟活力，支持商業航天發展。
《經濟通通訊社7日專訊》

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