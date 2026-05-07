《Ａ股行情》滬綜指收升0.48%，兩市成交連續兩日突破3萬億

滬深股市再度收升，滬指全日揚0.48%報4180.09點，挨近四千二，深成指則升1.18%，創業板指漲1.45%；兩市全日成交約3.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少828億元或2.6%，連續兩日突破3萬億元水平。



今日光通訊技術、算力硬件及半導體芯片股依然強勢。分析師認為，以科技股為主線的行情持續中，這一輪行情基本上全球共振，而不僅僅是國產自主可控替代的邏輯。炬光科技(滬:688167)及特發信息(深:000070)升停封板。



美國總統特朗普放話，預測伊朗戰爭將很快結束，他正尋求達成一項協議，以打破霍爾木茲海峽及伊朗核計劃問題上的僵局。中東局勢現解決曙光，油價大跌，A股能源股隨之暴跌，煤炭挫5.3%，石油板塊也跌4.2%。



另外，市場關注下周登場的「習特會」。有美媒報道稱，雙方正考慮啟動有關人工智能的官方討論，美國財長貝森特將作為美方牽頭人。不過，外交部發言人今日無提供進一步信息。同時間，中國外交部長王毅在北京會見美國跨黨派參議院代表團，料為習特會鋪路。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4900.51 +0.48 上證指數 4180.09 +0.48 13591.00 深證成指 15641.89 +1.18 1784.60 創業板指 3833.06 +1.45 科創50 1678.89 +1.32 B股指數 282.26 -1.33 2.62 深證B指 1179.94 +0.22 0.79

《經濟通通訊社7日專訊》