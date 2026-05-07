《神州金融》餘額寶等非銀資管產品料9月底退出網絡支付「收銀台」

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中國人民銀行等八部門近日出台的《金融產品網絡營銷管理辦法》將於9月30日起實施，當中明確，非銀行支付機構不得將資管產品列入支付工具選項。《中國證券報》指，這意味支付寶餘額寶、微信零錢通等相關產品或將退出支付收銀台。



銀行系支付機構則不在上述限制之列，以招商銀行「朝朝寶」為代表的銀行「寶寶」類理財產品，同樣兼具「支付+理財」功能，有望成為合規對接支付場景的主要資管產品。新規之下，貨幣基金行業面臨存量用戶重新分配，大型銀行有望借勢承接分流資金，中小銀行被迫另尋出路，信用卡業務則意外迎來政策東風。



*分析料大型銀行、信用卡將受惠，中小銀行經營壓力加大*



上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，「大型銀行的受益邏輯十分清晰：自營產品享有豁免優勢、零售生態體系完善、品牌公信力與用戶信任度突出，能夠近乎零成本承接從餘額寶等流出的資金」。



相比之下，中小銀行面臨的經營壓力顯著加大。過去，花唄、京東白條等信貸產品深度嵌入支付場景，成為互聯網平台的核心獲客利器，而中小銀行往往作為資金方參與其中。報道引述某城商行零售業務負責人指出，「我們既不具備螞蟻這類互聯網平台的流量入口，也沒有工商銀行、招商銀行等頭部銀行的品牌護城河。此前零售信貸業務可依托第三方平台引流獲客，如今這條渠道被限制，獲客難度與運營成本同步抬升」。



不過，報道認為，新規雖然切斷花唄、京東白條等互聯網信用付的收銀台入口，卻意外為持續收縮的信用卡業務送來政策東風。用戶若想在線上場景實現先消費後還款，在合規路徑上將主要依賴信用卡。然而，用戶早已習慣花唄無感支付帶來的便捷，信用卡能否真正接住這些用戶，取決於銀行能否在體驗側迅速補位。

《經濟通通訊社7日專訊》