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07/05/2026 18:01

《中歐關係》歐盟禁資助使用中國逆變器項目，中國商務部：堅決反對

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐盟禁止資助使用中國逆變器項目，4月生效
▷ 中國商務部反對歐方無證據列中國為高風險國家
▷ 逆變器功能為轉換太陽能直流電至交流電

　　中國商務部網站今日傍晚發布發言人答記者問文章，就歐盟將對使用中國等「高風險國家」逆變器的項目禁止提供資金支持一事作出回應。發言人批評，歐方在沒有任何實際證據的情況下，首次將中國劃定為所謂「高風險國家」，並以此為由禁止對使用中國逆變器的項目提供資金支持，這是對中國的污名化行為，且對中國產品構成不公平、歧視性待遇。中方拒絕接受，並堅決反對。

　　發言人指，歐盟將中國劃定為「高風險國家」，將影響中歐互信，破壞雙邊經貿合作，不利於中歐乃至全球產供鏈穩定，甚至帶來「脫勾斷鏈」的風險。歐盟強行採取措施排擠中國產品，違背市場規律和公平原則，不僅損害中國企業利益，更將反噬自身，影響歐盟綠色轉型和能源安全。

*商務部促取消對中國產品不公平、歧視性做法*

　　中方敦促歐方立即停止將中國列為「高風險國家」的污名化行為，取消對中國產品的不公平、歧視性做法。中方將密切關注，並認真評估歐方政策對中國企業利益和中歐產供鏈的影響，將採取措施維護中國企業正當合法權益。

　　據了解，逆變器(Inverter)是將太陽能板發出來的直流電轉成交流電的設備。英國《金融時報》近日報道，歐盟以安全擔憂為由，禁止向使用中國逆變器的項目提供資金補貼，稱有關項目或對歐盟電網構成風險。禁令自4月初生效並立即適用於所有新項目，對已進入後期階段的項目設過渡期，料到11月起全面停止相關資金支持。
《經濟通通訊社7日專訊》

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