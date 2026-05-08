美團、攜程等平台承諾持續優化算法機制並保持透明度，包括展示價格變動原因等

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國家網信辦微信公眾號「網信中國」今日發文稱，中央網信辦會同有關部門組織多地網信部門，督促外賣、網約車等領域重點平台對照中央網信委今年1月印發的《生活服務類平台算法負面清單（試行）》，深入開展自查自糾。美團、淘寶閃購、淘寶天貓、京東、滴滴、高德、T3、百度、滿幫、貨拉拉、拼多多、抖音、攜程、去哪兒網等平台積極響應，已實施優化改進措施63項，承諾遵守算法要求139項，限期推進125項，在提升算法透明度、公平性、合理性方面取得初步成效。



*美團：推出13項算法優化舉措，堅持公平合理無歧視派單*



美團今日發文回應稱，平台持續優化算法機制，發布13項具體改善措施，覆蓋算法透明化、派單公平、騎手保障、配送體驗、安全出行、防疲勞治理等維度。2026年5月起，公眾可通過2次點擊，在美團App「美團算法」公示欄目，查閱算法公示內容。算法解釋說明公示渠道並將擴展至PC端、公眾號、App等渠道。



此外，美團稱堅持公平合理無歧視派單，保障算法公平性。美團表示，派單算法運作的目標是保證騎手能夠在合理的時間內將餐品送到用戶手中，在派單時會參考騎手的順路程度和超時概率，不會依據騎手性別、年齡、配送單價高低等因素進行差異化派單。後續將建立長效化機制嚴格審查派單算法運行機制，保障算法運行的公平性。



*攜程：展示機票酒店價格組成、下線酒店調價助手*



攜程今日亦發文稱，多措並舉推進算法合規優化工作，包括在官方網站、移動端App開設算法公示頁面，以通俗易懂的形式公開相關算法運行機制機理。同時，為聚焦社會公眾關切，消除公眾誤解，在酒店、機票產品頁面進一步清晰展示商品價格組成、來源、變價原因等。此外，下線酒店AI生意助手（調價助手）功能，構建平台、消費者、經營者之間健康有序的平台經營生態，維護多方合法權益。



*去哪兒：優惠權益統一發放，絕不搞價格差異*



去哪兒則指，公司已對照專項治理清單要求，深度開展算法模型的自查整改工作。在規則公開化方面，公司承諾，App內以圖文結合的通俗方式公示算法機理，在產品預訂頁、價格說明頁等核心位置，增加價格差異客觀成因的場景化提示，讓用戶清晰知曉各類規則與價格差異原因。針對機票變價等易引發誤解的場景，持續加強信息披露與客服解釋培訓，消除「黑箱」誤解。此外，在優惠券發放、券包申領、積分抵扣等優惠促銷場景中，在同等交易條件下，實現優惠權益統一發放，絕不因用戶消費習慣、支付能力等信息設置不合理的價格差異。

《經濟通通訊社8日專訊》