《中國要聞》網信辦：美團、淘寶等平台積極響應算法優化，已實施63項改進措施

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國家網信辦微信公眾號「網信中國」今日發文稱，中央網信委今年1月印發了《生活服務類平台算法負面清單（試行）》，隨後中央網信辦會同有關部門精心組織實施，北京、上海、江蘇、浙江、廣東等地網信部門迅速行動，督促外賣、網約車、貨運、網購、在線旅遊、票務領域重點平台對照《負面清單》，深入開展自查自糾。



文章指，美團、淘寶閃購、淘寶天貓、京東、滴滴、高德、T3、百度、滿幫、貨拉拉、拼多多、抖音、攜程、去哪兒網等平台積極響應，已實施優化改進措施63項，承諾遵守算法要求139項，限期推進125項，在提升算法透明度、公平性、合理性方面取得初步成效。



文章同時引述中央網信辦相關負責人指出，雖然生活服務類平台算法治理取得了初步成效，「但個別平台仍存在『選擇性整改』、『別人不改我不改』等問題，與廣大新就業群體和人民群眾的期盼期待相比還有不少差距」。中央網信辦將會同有關部門，持續抓緊抓實《負面清單》實施工作，進一步壓實平台主體責任，適時組織專項檢查，評估效果、督促進度。發現存在嚴重問題的，依法依規處置處罰。



*基本取消超時扣款，承諾不轉嫁營銷成本*



文章顯示，共有7個方面得到優化，包括訂單分配算法、時間預估算法、安全保障算法、收入抽成算法、定價算法、申訴處理、算法透明度。其中，在優化訂單分配算法方面，訂單優先就近分配，抵制不合理的差異化派單，並設定同時接單上限，以及提升接單自主權和選擇權。美團外賣、淘寶閃購、京東外賣為不同類型騎手，提供了每日至少4次無條件拒單或轉單機會。



在優化時間預估算法方面，設置寬容靈活送達時間，美團外賣、淘寶閃購、京東外賣已在消費者端，以時間段形式展示預估配送時間。基本取消超時扣款，美團帶頭取消超時罰款，淘寶閃購實現超時免罰全覆蓋，京東外賣正逐步減少直接扣款處罰措施。



在優化收入抽成算法方面，保障勞動者報酬。滴滴出行將抽成上限從29%下調至27%，上線「返佣寶」自動返還月均抽成超過25%的部分；高德將打車信息服務費上限下調至9%。承諾不轉嫁營銷成本。滴滴出行、T3出行、貨拉拉、滿幫等承諾，用戶端使用的各種優惠活動不會降低司機端運費。

《經濟通通訊社8日專訊》