《中國要聞》中證監吳清與智能消費、IP文創等上市公司和企業代表召開座談會

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據中證監網站消息，為進一步深化資本市場投融資綜合改革，更好助力服務業高質量發展，中證監黨委書記、主席吳清昨日在北京召開座談會，與智能消費、國貨「潮品」、現代物流、IP文創等現代服務業和新型消費領域的境內外上市公司和企業代表深入交流，充分聽取意見建議。



座談中，與會代表圍繞持續深化資本市場投融資綜合改革、增強制度包容性適應性，提出了具體建議，主要包括：改革完善發行上市制度規則，更好適配現代服務業和新型消費企業特點；持續優化再融資、併購重組、股權激勵等制度，助力優質企業快速發展和提高國際競爭力；推出更多服務和消費領域相關指數和基金產品；持續引導中長期資金入市；加強境外上市與境內上市相關規則的協同等等。



*吳清：支持服務和消費企業升級，有利於優化A股上市公司結構*



吳清指出，服務和消費是國民經濟的重要組成部分，對支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等具有重要意義。支持相關企業優質高效發展，既是資本市場服務實體經濟的應有之義，也有利於優化A股上市公司結構，增強市場內在穩定性和投資者回報。中證監將緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，在「十五五」時期進一步科學謀劃、研究推出更多深化包容性改革、推動資本市場高質量發展的具體舉措，更好支持包括服務和消費領域在內的各類實體經濟企業發展壯大。



吳清強調，現代服務業和新型消費發展前景廣闊、大有可為，希望相關領域企業用好資本市場、用足相關政策，在實現自身高質量發展的同時推動行業高質量發展，努力打造更多「中國服務」、「中國消費」品牌，為中國式現代化建設積極貢獻力量。

《經濟通通訊社15日專訊》