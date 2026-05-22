《駐京專電》商務部等5部門調整《向特定國家出口易製毒化學品管理目錄》

商務部、公安部、應急管理部、海關總署和國家藥監局今日發布公告，公開調整後的《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》，新增1-叔丁氧羰基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯等3個品種至附件1第一部分。



自本公告發布之日起，向美國、墨西哥、加拿大出口附件1第一部分所列化學品的，向緬甸、老撾、阿富汗出口附件1第二部分所列化學品的，應按照《向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定》申請許可，向其他國家（地區）出口無需申請許可。



*國家禁毒辦：防範八種化學品流失用於製毒風險*



同時，為防範β-溴代苯乙烷等八種化學品流失被用於製造毒品風險，國家禁毒委員會辦公室今日公開發布《國家禁毒委員會辦公室關於防範八種化學品流入非法渠道用於製毒的警示通告》。《通告》明確了八種化學品CAS號及海關商品編號，提醒相關企業和個人在從事八種化學品經營活動時，嚴格按照國家禁毒辦於2019年8月、2023年11月、2025年11月發布的警示通告要求，增強法律意識，開展相關經營和出口貿易活動時遵守國內國外法律法規。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》