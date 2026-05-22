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22/05/2026 18:09

《中國監管》中證監重拳整治非法跨境炒股，分析指直接衝擊中概股

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監等八部門公布兩年內取締非法跨境證券期貨基金活動
▷ 中證監處罰老虎、富途、長橋非法跨境展業，沒收違法所得
▷ 新規限制存量投資者僅能賣出，禁止買入

　　中證監聯合工信部、人行、公安部、網信辦等八部門公布整治方案，目標是兩年內全面取締境外證券期貨基金經營機構的非法跨境經營活動。與此同時，中證監宣布，老虎、富途、長橋的非法跨境展業違反中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，中證監決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

　　內媒引述分析人士指出，由於富途、老虎等互聯網券商一直是境內散戶投資美股中概股的主要通道，本次監管重拳落地，將直接觸動整個中概股板塊的流動性與估值根基。新規最具殺傷力的是對存量投資者的限制--只能賣出，不能買入。這意味此前通過這些平台持有中概股的境內散戶，在按監管要求清理「存量非法境外投資」期間，將成為市場的「絕對淨賣方」，對中概股股價形成拋壓與陰跌壓力。
《經濟通通訊社22日專訊》

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