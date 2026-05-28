《中國要聞》張國清：重拳「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面、安全監控造假等

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▷ 山西沁源煤礦爆炸致82死128傷，最高檢掛牌督辦
▷ 國務院調查組要求依法嚴懲事故責任方
據《新華社》報道，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清今日在北京出席2026年全國「安全生產月」活動啟動儀式並講話時強調，要重拳「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面、安全監控造假、危化品黑窩點、煙花爆竹企業超人數超藥量超許可範圍等違法違規行為，強化行刑銜接，形成有力震懾。
張國清指，習近平總書記高度重視安全生產工作，連續作出重要指示批示，要求盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。各地區各部門要深刻汲取事故教訓，狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，牢牢守住發展不能以犧牲安全為代價這條底線。要完善重大事故隱患判定標準，強化進場監管、下井監管、全方位監管，提升排查的專業性和穿透力，對問題隱患緊盯不放、見人見事，確保閉環整改到位。要常態化開展科普宣傳、技能培訓、避險演練，促進全社會增強風險意識、培育安全文化，築牢安全生產人民防線。
上周五(22日)發生的山西沁源煤礦爆炸造成82死128傷，2人失聯，最高人民檢察院對此案掛牌督辦，國務院事故調查組首次全體會議要求對相關責任方依法依規嚴厲懲處。官媒及內媒此前報道指，爆炸事故暴露出涉事煤礦存在「陰陽圖紙」、公示入井人數與實際入井人數嚴重不符，以及部分下井工人沒有按規定攜帶隨身定位卡等問題。
《經濟通通訊社28日專訊》
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