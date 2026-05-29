《中國房產》9家房企爭奪、競價112輪，保利置業溢價逾40%拿下浦東新區地塊

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▷ 地塊歷經112輪競價，溢價率40.04%
▷ 上海第四批土拍5宗地成交總額110.43億元
上海昨（28日）起一連兩天展開今年第四批次土地拍賣。據內媒報道，保利置業今日下午以總價34.88億元（人民幣．下同）、40.04%溢價率拿下壓軸的浦東新區南碼頭地塊（浦東新區Z000302單元14-03e、14-04a地塊），成交樓板價8.2萬元/平方米。
該地塊是此批次土拍中報名房企數量第二多的地塊，包括有陸家嘴集團、保利置業、中海地產、建發房產、金茂、中建八局、綠城、招商蛇口+南山、華潤置地+越秀等9家/組房企參拍。地塊起始總價約24.91億元，起始樓板價約5.86萬元/平方米，在歷經112輪激烈競價後，由保利置業收入囊中。
*南碼頭片區近10年來首次公開出讓住宅用地*
公開資料顯示，該地塊位於東方路與浦三路交匯處，距6號線臨沂新村站約300米，屬於浦東內中環間。地塊周邊有百聯臨沂購物中心、浦南醫院等，配套齊全。這也是南碼頭片區近10年來首次公開出讓的住宅用地。出讓宗地面積約17138平方米，地上計容建築面積約42509平方米，容積率2.48，建築高度70米。其中，14-03e地塊為普通商品住宅地塊，出讓面積約16465平方米，容積率2.5，起始樓面價約59960元/平方米；14-04a地塊為商業用地，容積率2.0，建築限高15米。
至此，上海第四批次土拍落幕，5宗地塊起始價82.7億元，最終成交總價110.43億元，其中兩塊地（浦東新區南碼頭地塊40.04%、閔行浦江鎮低密地塊40.72%）的溢價率超過40%。
《經濟通通訊社29日專訊》
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