  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2026 17:33

《中國房產》9家房企爭奪、競價112輪，保利置業溢價逾40%拿下浦東新區地塊

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 保利置業34.88億元競得浦東新區南碼頭住宅地塊
▷ 地塊歷經112輪競價，溢價率40.04%
▷ 上海第四批土拍5宗地成交總額110.43億元

　　上海昨（28日）起一連兩天展開今年第四批次土地拍賣。據內媒報道，保利置業今日下午以總價34.88億元（人民幣．下同）、40.04%溢價率拿下壓軸的浦東新區南碼頭地塊（浦東新區Z000302單元14-03e、14-04a地塊），成交樓板價8.2萬元/平方米。

　　該地塊是此批次土拍中報名房企數量第二多的地塊，包括有陸家嘴集團、保利置業、中海地產、建發房產、金茂、中建八局、綠城、招商蛇口+南山、華潤置地+越秀等9家/組房企參拍。地塊起始總價約24.91億元，起始樓板價約5.86萬元/平方米，在歷經112輪激烈競價後，由保利置業收入囊中。

*南碼頭片區近10年來首次公開出讓住宅用地*

　　公開資料顯示，該地塊位於東方路與浦三路交匯處，距6號線臨沂新村站約300米，屬於浦東內中環間。地塊周邊有百聯臨沂購物中心、浦南醫院等，配套齊全。這也是南碼頭片區近10年來首次公開出讓的住宅用地。出讓宗地面積約17138平方米，地上計容建築面積約42509平方米，容積率2.48，建築高度70米。其中，14-03e地塊為普通商品住宅地塊，出讓面積約16465平方米，容積率2.5，起始樓面價約59960元/平方米；14-04a地塊為商業用地，容積率2.0，建築限高15米。

　　至此，上海第四批次土拍落幕，5宗地塊起始價82.7億元，最終成交總價110.43億元，其中兩塊地（浦東新區南碼頭地塊40.04%、閔行浦江鎮低密地塊40.72%）的溢價率超過40%。
《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/05/2026 17:39  《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

29/05/2026 18:10  《中國要聞》市監總局發布幼兒園食安新規6月起實施，禁從園外採購散裝糕點、漢堡等食品

29/05/2026 17:59  《提振Ａ股》中證系列指數樣本調整，摩爾線程、沐曦股份等調入科創50指數

29/05/2026 17:58  赤峰黃金(06693)：中文名稱變更為「赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司」

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區