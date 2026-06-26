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AH股新聞

26/06/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
長電科技(600584)5014.31
兆易創新(603986)3322.29
寒武紀(688256)2621.38
中國巨石(600176)2466.63
瀾起科技(688008)2226.58
中微公司(688012)2158.69
佰維存儲(688525)2133.11
藥明康德(603259)1967.00
生益科技(600183)1736.71
紫金礦業(601899)1700.14

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)8128.98
寧德時代(300750)6666.51
新易盛(300502)6160.54
立訊精密(002475)3673.70
京東方A(000725)3572.02
北方華創(002371)3398.90
三環集團(300408)2618.17
通富微電(002156)2454.73
長川科技(300604)2305.03
國瓷材料(300285)2234.55

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

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