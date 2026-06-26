百濟神州(06160)：子公司同意對先前提交的納稅申報表進行調整，將補繳所得稅約4.46億人幣

百濟神州(06160)(滬:688235)的一家中國境內全資子公司於近日收到當地稅務主管部門通知，並同意對先前提交的納稅申報表進行若干調整，就此將補繳所得稅 （包括滯納金）共計約4.46億元人民幣。公司將及時足額繳納上述款項。本次稅務事項不涉及行政處罰。

《經濟通通訊社26日專訊》