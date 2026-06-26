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AH股新聞

26/06/2026 18:01

《中國監管》中證監對玖瀛資產、騰創投資處罰近6000萬元，為私募基金最重罰單

　　據中證監官網消息，近日對玖瀛資產、騰創投資兩家私募機構及相關責任人員違法違規行為作出行政處罰。經查，玖瀛資產與騰創投資系同一實控人，存在兩大核心問題，一是利用私募基金產品，向玖瀛資產及關聯主體輸送利益；二是在運營過程中報送虛假信息，嚴重侵害投資者合法權益，嚴重違反私募基金法律法規。深圳證監局對玖瀛資產、騰創投資罰沒5800餘萬元(人民幣．下同)，對3名責任人員罰款100餘萬元人民幣，對玖瀛資產、騰創投資實際控制人採取5年證券市場禁入措施及5年證券市場禁止交易措施。

　　據悉，此次監管部門對玖瀛資產、騰創投資和相關人員合計處罰近6000萬元，超過前期優策案(3500萬元)、瑞豐達案(4100萬元)，處罰力度為「史上最重」。

　　6月3日，國務院辦公廳印發了《國務院辦公廳關於加強監管防範風險促進私募投資基金高質量發展的指導意見》，明確要求嚴厲打擊違規募集、侵佔挪用、自融自用、利益輸送等違法違規行為。中國證監會將堅決貫徹落實文件要求，明底線、立紅線，清除「害群之馬。，持續加大重點領域違法違規行為的查處和打擊力度，提高違法違規成本，淨化行業環境，切實保護投資者合法權益，促進行業規範健康發展。
《經濟通通訊社26日專訊》

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