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29/06/2026 18:17

兆威機電(02692)斥不超過1.2億元回購H股

　　兆威機電(02692)(深:003021)宣布，決議批准不時視乎市場情況及公司實際情況，於香港聯交所的公開市場回購公司H股，建議動用作該等回購的資金總額不得超過1.2億元，涉及公司已發行及繳足股款的H股總數10%。
《經濟通通訊社29日專訊》

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