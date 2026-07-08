《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3595.24
|中微公司
|(688012)
|2622.38
|寒武紀
|(688256)
|2610.34
|中國巨石
|(600176)
|2262.50
|瀾起科技
|(688008)
|1864.05
|亨通光電
|(600487)
|1768.03
|海光信息
|(688041)
|1573.17
|中天科技
|(600522)
|1457.88
|生益科技
|(600183)
|1308.69
|工業富聯
|(601138)
|1236.05
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6403.63
|北方華創
|(002371)
|3654.20
|新易盛
|(300502)
|3093.28
|寧德時代
|(300750)
|2639.66
|京東方A
|(000725)
|2204.36
|立訊精密
|(002475)
|2087.29
|三環集團
|(300408)
|1992.15
|東山精密
|(002384)
|1650.93
|長川科技
|(300604)
|1575.09
|國瓷材料
|(300285)
|1558.94
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
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