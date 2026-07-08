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AH股新聞

08/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3595.24
中微公司(688012)2622.38
寒武紀(688256)2610.34
中國巨石(600176)2262.50
瀾起科技(688008)1864.05
亨通光電(600487)1768.03
海光信息(688041)1573.17
中天科技(600522)1457.88
生益科技(600183)1308.69
工業富聯(601138)1236.05
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6403.63
北方華創(002371)3654.20
新易盛(300502)3093.28
寧德時代(300750)2639.66
京東方A(000725)2204.36
立訊精密(002475)2087.29
三環集團(300408)1992.15
東山精密(002384)1650.93
長川科技(300604)1575.09
國瓷材料(300285)1558.94

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》

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