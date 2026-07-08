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08/07/2026 17:44

B站內測網頁內容發布平台「Toy」，使用量已破850萬次

　　據《新浪科技》報道，B站從6月起啟動小範圍內測，上線網頁內容發布平台「Toy」。據介紹，該平台支持將本地創意網頁一鍵發布為站內可直接訪問、可玩的互動作品（即Toy作品，簡稱Toy）。

　　官方披露數據，內測啟動一個多月以來，UP主已上傳超300件作品，涵蓋遊戲、互動敘事、工具、測試、報告、畫冊等多個品類。同時站內公開數據顯示，平台用戶體驗量已累計超850萬次。
《經濟通通訊社8日專訊》

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