《Ａ場新股》中上協：上半年新增首發上市公司71家，募資總額705.74億元

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▷ 全市場境內股份總市值119.1萬億元，製造業佔比64.1%
▷ 24家A股公司赴港上市，募資超1200億港元
中國上市公司協會發布6月統計月報。數據顯示，截至2026年6月30日，境內股票市場（下稱「全市場」）共有上市公司5535家，滬、深、北證券交易所分別為2314家、2898家、323家。全市場新增首發上市公司71家，首發募資總額705.74億元（人民幣．下同）；13家公司平穩退市，其中主板公司9家；全市場淨新增上市公司58家，其中製造業63家，信息傳輸、軟件和信息技術服務業等5個行業公司數量淨減少。
*上年末境內股份總市值增至119.1萬億元*
上半年末，收盤價計算，全市場境內股份總市值119.1萬億元，較上季度末增長10.5萬億元。其中製造業市值佔比64.1%，較上季度末提升6.6個百分點；電子、通信、機械設備行業2市值增幅靠前，市值分別較上季度末增長12.9萬億元、2.2萬億元、1.5萬億元。
*上半年24家A股公司赴港上市籌逾1200億港元*
上半年，全市場共有24家A股公司赴港上市，募資總額超過1200億港元，行業主要集中於新一代信息技術產業、生物產業。上半年末，境外主要市場中國概念上市公司1904家3，其中，H股公司較年初增加51家。
數據並顯示，二季度，上市公司市值結構發生分化：萬億以上市值公司增加2家（中際旭創、寒武紀），千億以上市值公司增加38家，500億以上市值公司增加76家；50-500億市值公司減少270家；50億以下市值公司增加226家。上半年末，全市場市值中位數61.5億元，較上季度末下降3.3億元。
《經濟通通訊社27日專訊》
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