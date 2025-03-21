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21/03/2025 15:52

《中美關係》外交部：中方歡迎美參議員戴恩斯訪華

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外電早前消息，美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯
（Ｓｔｅｖｅ　Ｄａｉｎｅｓ）將於周六（２２日）訪華，據報會與中方高級別領導人會晤，為
之後中美元首峰會鋪路。今日中國外交部發言人毛寧表示，中方歡迎戴恩斯參議員訪華，也歡迎
包括國會議員在內的美國各界人士訪華。中方一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符
合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。（ｒｙ）

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