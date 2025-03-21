《中美關係》外交部：中方歡迎美參議員戴恩斯訪華

《經濟通通訊社２１日專訊》外電早前消息，美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯

（Ｓｔｅｖｅ Ｄａｉｎｅｓ）將於周六（２２日）訪華，據報會與中方高級別領導人會晤，為

之後中美元首峰會鋪路。今日中國外交部發言人毛寧表示，中方歡迎戴恩斯參議員訪華，也歡迎

包括國會議員在內的美國各界人士訪華。中方一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符

合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。（ｒｙ）

