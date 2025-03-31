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31/03/2025 17:34

麗珠醫藥（０１５１３）︰楊亮辭去公司副總裁及附屬公司一切職務

　　《經濟通通訊社３１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，今日收
到副總裁楊亮的書面辭職報告。因個人發展原因，楊亮申請辭去公司副總裁及附屬公司擔任的一
切職務，辭任後將不在公司及附屬公司任職，其辭職不會影響公司的正常運作。楊亮的辭職申請
自送達公司董事會之日起生效。
　
　　截至今日，楊亮持有公司２３萬股Ａ股。（ｋｌ）

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