麗珠醫藥（０１５１３）︰楊亮辭去公司副總裁及附屬公司一切職務

《經濟通通訊社３１日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，今日收

到副總裁楊亮的書面辭職報告。因個人發展原因，楊亮申請辭去公司副總裁及附屬公司擔任的一

切職務，辭任後將不在公司及附屬公司任職，其辭職不會影響公司的正常運作。楊亮的辭職申請

自送達公司董事會之日起生效。



截至今日，楊亮持有公司２３萬股Ａ股。（ｋｌ）

