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AH股新聞

16/04/2025 11:33

《Ａ股焦點》牧原股份半日跌１％，擬赴港上市，進一步推進國際化

　　《經濟通通訊社１６日專訊》生豬養殖巨頭－－牧原股份（深：００２７１４）擬赴港上市
「靴子」落地。牧原股份昨晚發布公告，擬發行Ｈ股股票並在香港聯合交易所上市。
　
　　截至中午收盤，牧原股份跌１﹒４５％，報４０﹒０２元人民幣。
　
　　公告顯示，此次發行的Ｈ股股數不超過本次發行後公司總股本的８％（超額配售權行使前）
。對於上市時機，牧原股份在公告中提到，將充分考慮現有股東利益和境內外資本市場的情況，
在股東大會決議有效期內，即經公司股東大會審議通過之日起２４個月或同意延長的其他期限，
選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。
　
＊由擬發ＧＤＲ轉向發Ｈ股＊
　
　　值得一提的是，２０２２年１２月，牧原股份擬發行ＧＤＲ並在瑞士證券交易所上市，後因
市場環境變化，海外上市之路終止。公司相關負責人表示，本次赴港上市，可進一步推進公司國
際化戰略，拓寬未來增長空間，為公司全體股東創造更大的價值。同時也是對國家支持香港國際
金融中心建設的積極響應，公司也將利用全球資源助力自身發展。
　
　　資料顯示，作為國內生豬養殖巨頭，牧原股份始創於１９９２年，於２０１４年在深交所上
市，現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。２０２４年公
司出欄生豬７１６０﹒２萬頭，居國內養豬上市公司之首。（ｊｑ）

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