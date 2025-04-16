《Ａ股焦點》牧原股份半日跌１％，擬赴港上市，進一步推進國際化

《經濟通通訊社１６日專訊》生豬養殖巨頭－－牧原股份（深：００２７１４）擬赴港上市

「靴子」落地。牧原股份昨晚發布公告，擬發行Ｈ股股票並在香港聯合交易所上市。



截至中午收盤，牧原股份跌１﹒４５％，報４０﹒０２元人民幣。



公告顯示，此次發行的Ｈ股股數不超過本次發行後公司總股本的８％（超額配售權行使前）

。對於上市時機，牧原股份在公告中提到，將充分考慮現有股東利益和境內外資本市場的情況，

在股東大會決議有效期內，即經公司股東大會審議通過之日起２４個月或同意延長的其他期限，

選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。



＊由擬發ＧＤＲ轉向發Ｈ股＊



值得一提的是，２０２２年１２月，牧原股份擬發行ＧＤＲ並在瑞士證券交易所上市，後因

市場環境變化，海外上市之路終止。公司相關負責人表示，本次赴港上市，可進一步推進公司國

際化戰略，拓寬未來增長空間，為公司全體股東創造更大的價值。同時也是對國家支持香港國際

金融中心建設的積極響應，公司也將利用全球資源助力自身發展。



資料顯示，作為國內生豬養殖巨頭，牧原股份始創於１９９２年，於２０１４年在深交所上

市，現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。２０２４年公

司出欄生豬７１６０﹒２萬頭，居國內養豬上市公司之首。（ｊｑ）

