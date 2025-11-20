《提振內房》中國據報擬推出購房貸款貼息等房地產支持政策

據《彭博》引述知情人士報道，中國住房和城鄉建設部等多部門正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定。



知情人士透露，正在衡量的一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息；其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。知情人士並稱，相關部門至少在今年第三季就開始了新政策的討論，當時住房銷售和房價持續低迷。



報道稱，中國住建部未立即回應置評請求。



報道指，約一年前，在政府政策支持下，中國樓市曾小幅回暖，但復甦勢頭很快消退。今年第二季度以來住房銷售進一步下滑，上月固定資產投資更是出現大幅滑坡。近幾個月，對住房市場提供更有力政策支持的呼聲日益高漲。



惠譽上月指出，房地產市場的黯淡前景、家庭償還房貸等能力的減弱，意味著銀行的資產質量明年可能惡化。國家金融監督管理總局的數據顯示，商業銀行三季度末不良貸款餘額3.5萬億元人民幣，達到歷史峰值。



報道並提到，商業銀行的淨息差9月底降至1.42%，該指標已兩年多低於維持合理盈利所需的1.8%門檻。



《經濟通通訊社20日專訊》