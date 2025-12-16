  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2025 08:19

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱持續深化資本市場投融資綜合改革

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平文章《擴大內需是戰略之舉》將發表於12/16《求是》
▷ 中證監吳清主持會議，傳達中央經濟工作會議精神
▷ 六部門發布行動計劃，鼓勵股權基金支持科創企業

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《擴大內需是戰略之舉》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《擴大內需是戰略之舉》。文章指出，擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民日益增長的美好生活的需要。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

中證監：持續深化資本市場投融資綜合改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監12月15日消息，中證監主席吳清近日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議強調，持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為經濟高質量發展和「十五五」良好開局積極貢獻力量。

六部門發布行動計劃，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部12月15日消息，商務部等六部門近日印發《促進服務外包高質量發展行動計劃》的通知。行動計劃提出，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業；支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。


《上海證券報》

習近平：堅持把未成年人思想道德建設作為戰略性基礎性工作來抓
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對未成年人思想道德建設作出重要指示。習近平強調，新征程上，要落實立德樹人根本任務，堅持把未成年人思想道德建設作為戰略性、基礎性工作來抓，持之以恒用新時代中國特色社會主義思想培根鑄魂。

中證監黨委傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神，持續增強市場內在穩定性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監黨委書記、主席吳清近日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議重點從做好「十五五」規劃編制和實施、增強市場內在穩定性、提高制度包容性吸引力、提升監管執法效能、推進黨風廉政建設等方面作了具體部署，並提出「系統謀劃未來五年資本市場發展主要目標、任務和重要舉措」。

「一加一減」間，金融支持經濟年度答卷亮眼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
支持新質生產力做「加法」，降低融資成本做「減法」；提升金融服務質效做「加法」，防範化解金融風險做「減法」；推動高水平金融開放做「加法」，降低外資准入門檻做「減法」……2025年，金融系統以一套精准的「加減法」組合拳，交出了一份呵護微觀主體、穩定宏觀大盤的亮眼答卷。


《證券時報》

《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《擴大內需是戰略之舉》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
12月16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《擴大內需是戰略之舉》。

中證監：啟動實施深化創業板改革，持續增強市場內在穩定性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中證監黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議指出，科學制定資本市場「十五五」規劃體系，開展新一輪公司治理專項行動，健全長效化穩市機制，啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地，堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。

國民經濟延續穩中有進態勢，新動能穩步成長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局昨日公布的數據顯示，11月份中國經濟延續穩中有進發展態勢，表現為生產增勢平穩、市場銷售擴大、外貿韌性彰顯、就業物價穩定、民生保障有力。值得一提的是，前11個月經濟新動能持續壯大，這將有利於經濟向好發展。

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區