《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱持續深化資本市場投融資綜合改革

《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《擴大內需是戰略之舉》

12月16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《擴大內需是戰略之舉》。文章指出，擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民日益增長的美好生活的需要。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。



中證監：持續深化資本市場投融資綜合改革

中證監12月15日消息，中證監主席吳清近日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議強調，持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為經濟高質量發展和「十五五」良好開局積極貢獻力量。



六部門發布行動計劃，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業

商務部12月15日消息，商務部等六部門近日印發《促進服務外包高質量發展行動計劃》的通知。行動計劃提出，鼓勵股權投資基金支持科創型中小服務外包企業；支持符合條件的服務外包企業利用多層次資本市場融資發展。





《上海證券報》



習近平：堅持把未成年人思想道德建設作為戰略性基礎性工作來抓

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對未成年人思想道德建設作出重要指示。習近平強調，新征程上，要落實立德樹人根本任務，堅持把未成年人思想道德建設作為戰略性、基礎性工作來抓，持之以恒用新時代中國特色社會主義思想培根鑄魂。



中證監黨委傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神，持續增強市場內在穩定性

中證監黨委書記、主席吳清近日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議重點從做好「十五五」規劃編制和實施、增強市場內在穩定性、提高制度包容性吸引力、提升監管執法效能、推進黨風廉政建設等方面作了具體部署，並提出「系統謀劃未來五年資本市場發展主要目標、任務和重要舉措」。



「一加一減」間，金融支持經濟年度答卷亮眼

支持新質生產力做「加法」，降低融資成本做「減法」；提升金融服務質效做「加法」，防範化解金融風險做「減法」；推動高水平金融開放做「加法」，降低外資准入門檻做「減法」……2025年，金融系統以一套精准的「加減法」組合拳，交出了一份呵護微觀主體、穩定宏觀大盤的亮眼答卷。





《證券時報》



中證監：啟動實施深化創業板改革，持續增強市場內在穩定性

近日，中證監黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議指出，科學制定資本市場「十五五」規劃體系，開展新一輪公司治理專項行動，健全長效化穩市機制，啟動實施深化創業板改革，加快科創板「1+6」改革舉措落地，堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。



國民經濟延續穩中有進態勢，新動能穩步成長

國家統計局昨日公布的數據顯示，11月份中國經濟延續穩中有進發展態勢，表現為生產增勢平穩、市場銷售擴大、外貿韌性彰顯、就業物價穩定、民生保障有力。值得一提的是，前11個月經濟新動能持續壯大，這將有利於經濟向好發展。