《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2012.46
|紫金礦業
|(601899)
|1898.96
|工業富聯
|(601138)
|1585.46
|中國平安
|(601318)
|1542.36
|中國衛星
|(600118)
|1095.90
|貴州茅台
|(600519)
|1079.45
|海光信息
|(688041)
|1001.27
|華友鈷業
|(603799)
|989.55
|洛陽鉬業
|(603993)
|958.36
|中國鋁業
|(601600)
|926.09
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2565.41
|新易盛
|(300502)
|2217.93
|陽光電源
|(300274)
|1805.03
|寧德時代
|(300750)
|1753.23
|航天發展
|(000547)
|1473.48
|立訊精密
|(002475)
|1139.78
|勝宏科技
|(300476)
|1094.45
|天孚通信
|(300394)
|1087.62
|英維克
|(002837)
|1040.30
|北方華創
|(002371)
|1009.61
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
