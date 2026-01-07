《中國要聞》realme回歸OPPO成獨立運營子品牌，OPPO：進一步協同作戰

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內媒今日引述OPPO內部消息報道指，此前從OPPO體系內分拆獨立創業的品牌realme將回歸OPPO，成為OPPO旗下獨立運營的子品牌。未來，realme將與一加共同構成OPPO主品牌之外的子品牌矩陣，形成差異化戰略協同。realme CEO李炳忠將領導整體子品牌業務，一加中國區總裁李杰職責不變。realme新品將按計劃發布，並將全面接入OPPO售後服務體系。



對此，《21世紀經濟報道》引述OPPO方面表示，「為進一步協同作戰、整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。未來，OPPO與realme、一加將共同為全球用戶提供更具創新力和差異化的產品，以及更便捷周到的服務」。



至此，OPPO將擁有OPPO、realme、一加三個品牌。



*2018年realme獨立發展攻印度等市場，2019年回中國*



公開資料顯示，realme最初是以OPPO在印度市場的子品牌而出現，由原OPPO副總裁、OPPO海外部負責人李炳忠掌舵。2018年5月，realme在印度市場推出首款產品realme 1，憑借高性價比一炮而紅；同年7月，李炳忠辭去OPPO副總裁職位，並宣布創立realme手機品牌，開始獨立運營並擔任CEO。此後，realme手機先後在印度、馬來西亞、泰國等海外市場推出產品並迅速站穩腳跟。2019年，李炳忠帶領品牌正式回歸中國市場。



realme雖然在品牌形象、團隊管理、市場運作等方面完全獨立運營，但在供應鏈、採購、製造等方面仍依託OPPO的資源。



有分析指，此次realme回歸OPPO，象徵OPPO完成對子品牌的業務整合。坐擁一加和realme兩大子品牌的OPPO，將進一步豐富產品矩陣，覆蓋從千元到高端、從遊戲到影像的不同需求。

《經濟通通訊社7日專訊》