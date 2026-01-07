  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

07/01/2026 17:50

《中國要聞》realme回歸OPPO成獨立運營子品牌，OPPO：進一步協同作戰

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ realme回歸OPPO成獨立子品牌，與一加共組品牌矩陣
▷ OPPO稱整合資源，realme新品接入其售後體系
▷ realme由李炳忠領導，曾於2018年獨立運營攻印度市場

　　內媒今日引述OPPO內部消息報道指，此前從OPPO體系內分拆獨立創業的品牌realme將回歸OPPO，成為OPPO旗下獨立運營的子品牌。未來，realme將與一加共同構成OPPO主品牌之外的子品牌矩陣，形成差異化戰略協同。realme CEO李炳忠將領導整體子品牌業務，一加中國區總裁李杰職責不變。realme新品將按計劃發布，並將全面接入OPPO售後服務體系。

　　對此，《21世紀經濟報道》引述OPPO方面表示，「為進一步協同作戰、整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。未來，OPPO與realme、一加將共同為全球用戶提供更具創新力和差異化的產品，以及更便捷周到的服務」。

　　至此，OPPO將擁有OPPO、realme、一加三個品牌。

*2018年realme獨立發展攻印度等市場，2019年回中國*

　　公開資料顯示，realme最初是以OPPO在印度市場的子品牌而出現，由原OPPO副總裁、OPPO海外部負責人李炳忠掌舵。2018年5月，realme在印度市場推出首款產品realme 1，憑借高性價比一炮而紅；同年7月，李炳忠辭去OPPO副總裁職位，並宣布創立realme手機品牌，開始獨立運營並擔任CEO。此後，realme手機先後在印度、馬來西亞、泰國等海外市場推出產品並迅速站穩腳跟。2019年，李炳忠帶領品牌正式回歸中國市場。

　　realme雖然在品牌形象、團隊管理、市場運作等方面完全獨立運營，但在供應鏈、採購、製造等方面仍依託OPPO的資源。

　　有分析指，此次realme回歸OPPO，象徵OPPO完成對子品牌的業務整合。坐擁一加和realme兩大子品牌的OPPO，將進一步豐富產品矩陣，覆蓋從千元到高端、從遊戲到影像的不同需求。
《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

上一篇新聞︰07/01/2026 17:51  【內房困局】路透：據報萬科(2202)已與國內銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月

下一篇新聞︰07/01/2026 17:43  藥明康德（０２３５９）：根據２０２４年Ｈ股獎勵信託計劃進一…

其他
More

07/01/2026 18:11  【ＡＩ】工信部等八部門：推動3-5個通用大模型在製造業深度應用

07/01/2026 17:53  《中國要聞》上海港集裝箱吞吐量破５５０６萬標箱再創新高，連…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區