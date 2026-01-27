  • 會員
27/01/2026 17:42

《神州金融》人行：去年末房地產貸款餘額同比降1.6%，消費性貸款餘額增0.7%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年四季度末金融機構人民幣貸款餘額271.91萬億元，同比增6.4%
▷ 房地產貸款餘額51.95萬億元，同比降1.6%
▷ 消費性貸款餘額21.16萬億元，同比增0.7%
▷ 科技型中小企業貸款餘額3.63萬億元，同比增19.8%

　　人民銀行發布2025年四季度金融機構貸款投向統計報告。據人行統計，2025年四季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額271.91萬億元（人民幣．下同），同比增長6.4%，全年人民幣貸款增加16.27萬億元。

　　2025年四季度末，人民幣房地產貸款餘額51.95萬億元，同比下降1.6%，全年減少9636億元。

*房地產開發貸款餘額降3%，個人住房貸款餘額降1.8%*

　　2025年四季度末，房地產開發貸款餘額13.16萬億元，同比下降3.0%，全年減少3575億元。個人住房貸款餘額37.01萬億元，同比下降1.8%，全年減少6768億元。

　　2025年四季度末，本外幣住戶貸款餘額83.28萬億元，同比增長0.5%，全年增加4412億元。其中，經營性貸款餘額25.11萬億元，同比增長4.0%，全年增加9378億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.16萬億元，同比增長0.7%，全年增加1802億元。

　　2025年四季度末，本外幣企事業單位貸款餘額186.21萬億元，同比增長8.9%，增速比上季度末高0.7個百分點，全年增加15.24萬億元。

*本外幣科技型中小企貸款餘額增19.8%*

　　2025年四季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業27.5萬家，獲貸率為50.2%，比上年末高2個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額3.63萬億元，同比增長19.8%，增速比各項貸款高13.6個百分點。

　　2025年四季度末，獲得貸款支持的高新技術企業26.54萬家，獲貸率為57.3%，比上年末高0.4個百分點。本外幣高新技術企業貸款餘額18.61萬億元，同比增長7.5%，增速比各項貸款高1.3個百分點。
《經濟通通訊社27日專訊》

照顧者 情緒健康

