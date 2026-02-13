  • 會員
etnet專輯
AH股新聞

13/02/2026 17:55

《中國監管》天風證券代銷業務被叫停2年：誠懇接受，認真整改

　　天風證券(滬:601162)今日下午公告稱，公司及子公司天風天睿投資有限公司分別收到湖北證監局下發的事先告知書。其中，天風證券被指部分員工存在推介非公司代銷的金融產品的情形、違規與武漢當代天信財富管理有限公司協同開展業務、違規銷售福升安心穩健1號私募基金、經營決策不審慎等問題；此外還存在2022年業績預告信息披露不準確、個別研究報告製作和發布不規範、個別投資銀行類項目執業不規範、組織架構與私募基金業務整改不到位、人員管理及備案工作不規範、物業子公司經營範圍事項違反承諾等問題。監管擬對公司採取暫停開展代銷私募金融產品業務2年、責令處分有關責任人並報告結果、監管談話的行政監管措施。

　　天風天睿投資有限公司則被指存在經營突破業務範圍、管理的部分私募基金產品運作不規範等問題，監管擬對公司採取暫停新設私募基金產品1年及出具警示函的行政監管措施。

　　天風證券表示，公司誠懇接受監管處理，並深刻反思，汲取教訓，認真整改，堅持舉一反三，依法合規穩慎推進公司各項業務，不斷提高規範化運作水平。目前公司經營情況正常。

*涉違法為當代集團提供融資等被頂格罰款*

　　中國證監會同日通報指，2020年至2022年期間，天風證券違法為原第一大股東當代集團提供融資、未按規定披露與當代集團關聯交易，當代集團與天風證券共同實施相關違法行為，嚴重違反證券法律法規。湖北證監局擬依法對天風證券和當代集團合計處以2500萬元人民幣的頂格罰款，對9名責任人員合計罰款3480萬元人民幣，對當代集團實際控制人艾路明、天風證券時任董事長余磊、時任副總裁兼財務總監許欣採取終身證券市場禁入措施。

*涉信息披露違法違規被中證監立案調查*

　　另外，天風證券公告稱，公司於近期收到中國證監會下發的《立案告知書》，公司因涉嫌福建省永安林業（集團）股份有限公司持股變動信息披露違法違規而被立案。目前公司經營情況正常，在立案調查期間，公司將積極配合調查工作，並嚴格履行信息披露義務。
《經濟通通訊社13日專訊》

