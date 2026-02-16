《中國要聞》內地春節檔新片預售總票房破4億，2月電影總票房破10億

據燈塔專業版數據，截至今日上午8時12分，2026春節檔(2月15日-23日)新片預售總票房突破4億元人民幣，前三名分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》。



另據貓眼專業版數據，截至今日上午11時，2026年2月電影市場總票房已破10億元人民幣，《飛馳人生3》、《瘋狂動物城2》、《驚蟄無聲》分列2月票房榜前三位。

《經濟通通訊社16日專訊》