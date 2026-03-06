  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

06/03/2026 17:50

《中國要聞》追覓科技打擊假信息博流量：涉事者已認錯並全平台註銷帳戶

　　內地掃地機器人「四小龍」之一--追覓科技今日發布《關於抵制和打擊編造、傳播虛假信息行為的通報》指，近期網絡上出現針對追覓科技及創始人的虛假信息，部分主體通過捏造不實內容、編造虛假表述、刻意關聯無關話題等方式，惡意傳播與公司經營及創始人相關的謠言，嚴重誤導公眾認知，損害公司品牌聲譽及合法權益。公司高度重視並迅速採取法律行動，目前相關侵權帳號持有人已承認錯誤，全平台註銷帳戶，並向追覓科技及創始人致歉。　

　　通報公布的已處理典型案例包括：自媒體帳號「XX的資本江湖」的運營主體馬某，編造關於追覓及創始人的企業業績、經營目標、戰略方向等虛假言論，傳播誤導性言論，惡意攻擊追覓及其創始人，並以「#追覓科技#、#機器人#、#內幕交易#、#春晚#、#監管#、#韭菜#」等詞條作為話題標題，強行進行關聯，蹭熱度，以此達到引流及獲取關注的目的。　

　　追覓科技監察部表示，針對此類編造、傳播虛假信息的惡意行為，將持續依託法律武器，全力、持續、堅決捍衛合法權益，並全力配合有關部門依法處理，追究其法律責任。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰06/03/2026 17:58  【數據前瞻】機構：內地2月CPI漲幅料擴至0.8%，PPI跌幅續收窄

下一篇新聞︰06/03/2026 17:49  百濟神州（０６１６０）：授出受限制股份單位

其他
More

06/03/2026 18:11  龍源電力（００９１６）：２月完成發電量按年增長０﹒７３％

06/03/2026 17:41  【ＡＩ】阿里千問App推婦女節活動，抽「AI辦事卡」最高立減188元人民幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】潘功勝：支持中央匯金公司發揮類平準基金作用

06/03/2026 17:13

聚焦兩會2026

美國攻伊戰術完美，惟戰略大錯

06/03/2026 10:28

大國博弈

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區