《中國要聞》追覓科技打擊假信息博流量：涉事者已認錯並全平台註銷帳戶

內地掃地機器人「四小龍」之一--追覓科技今日發布《關於抵制和打擊編造、傳播虛假信息行為的通報》指，近期網絡上出現針對追覓科技及創始人的虛假信息，部分主體通過捏造不實內容、編造虛假表述、刻意關聯無關話題等方式，惡意傳播與公司經營及創始人相關的謠言，嚴重誤導公眾認知，損害公司品牌聲譽及合法權益。公司高度重視並迅速採取法律行動，目前相關侵權帳號持有人已承認錯誤，全平台註銷帳戶，並向追覓科技及創始人致歉。



通報公布的已處理典型案例包括：自媒體帳號「XX的資本江湖」的運營主體馬某，編造關於追覓及創始人的企業業績、經營目標、戰略方向等虛假言論，傳播誤導性言論，惡意攻擊追覓及其創始人，並以「#追覓科技#、#機器人#、#內幕交易#、#春晚#、#監管#、#韭菜#」等詞條作為話題標題，強行進行關聯，蹭熱度，以此達到引流及獲取關注的目的。



追覓科技監察部表示，針對此類編造、傳播虛假信息的惡意行為，將持續依託法律武器，全力、持續、堅決捍衛合法權益，並全力配合有關部門依法處理，追究其法律責任。

《經濟通通訊社6日專訊》