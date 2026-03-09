  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 17:32

泡泡瑪特起訴拓竹科技侵權案，據報雙方高層正尋求和解

▷ 泡泡瑪特起訴拓竹科技著作權侵權，上海浦東法院受理
▷ 糾紛涉拓竹科技平台用戶提供泡泡瑪特IP的3D打印模型
▷ 雙方高層正溝通和解，侵權內容已下架

　　據內媒報道，拓竹科技創始人陶冶近期正與泡泡瑪特(09992)創始人王寧溝通侵權糾紛等事宜，尋求和解、合作的可能。一位接近糾紛雙方的人士透露，法務等業務部門也在等待雙方管理層溝通的結果。

　　天眼查信息顯示，泡泡瑪特今年2月就著作權權屬及侵權糾紛正式對拓竹科技及其關聯平台提起訴訟，案件已由上海市浦東新區人民法院受理，將於4月2日開庭。一位接近泡泡瑪特的知情人士透露，泡泡瑪特法務團隊曾分別於2025年5月及10月兩次致函拓竹科技，就侵權問題溝通，此後正式起訴。

　　據悉，此次糾紛核心聚焦於拓竹科技旗下的3D打印模型社區與一站式打印平台MakerWorld。該平台此前有大量「拉布布(Labubu)同款」3D模型圖紙供用戶下載，部分圖紙下載量最高達5.7萬次。社交平台上有不少3D打印愛好者分享，自己利用MakerWorld模型庫打印出的「拉布布同款」手辦，與原版手辦1:1比例還原，宣稱「0元擁有拉布布」、「3D打印實現拉布布自由」，還有用戶出售相關模型打印數據。

　　泡泡瑪特指控，上述行為涉嫌侵犯其IP複製權和信息網絡傳播權，並質疑拓竹科技作為平台運營方，未盡到合理審查義務。拓竹科技則表示，已建立用戶協議、內容審核機制和侵權投訴渠道，接到訴訟後第一時間清理侵權內容，其作為平台僅提供信息存儲空間，不承擔事先審查義務。目前，MakerWorld上的Labubu、星星人等泡泡瑪特相關模型已被全面下架。
《經濟通通訊社9日專訊》

